In Museo Duomo Milano in mostra storia degli arazzi dei Gonzaga

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Il Museo del Duomo di Milano, nelle Sale degli arazzi, ospita dal 27 gennaio al 2 maggio 2023 un approfondimento alla visita tra disegni, materiale d'archivio e video, per raccontare l'affascinante storia degli arazzi Gonzaga.

Cuore dell'esposizione "Intrecci di seta, rame, inchiostro.

La storia degli Arazzi Gonzaga" - spiegano gli organizzatori - sono i settecenteschi disegni preparatori per incisioni raffiguranti gli arazzi appartenenti alla famosa serie Storie di Mosè, per la prima volta presentati al pubblico dopo un accurato restauro.

Monsignor Gianantonio Borgonovo, arciprete del Duomo di Milano e direttore dell'Area Cultura della Veneranda Fabbrica osserva che "questa esposizione vuole ripercorrere una vicenda poco nota del nostro passato che ha avuto origine da un 'doppio dono': quello che fece Guglielmo Gonzaga, Duca di Mantova, a Carlo Borromeo e in seguito quello del Borromeo stesso, una volta diventato arcivescovo di Milano, alla Fabbrica del Duomo.

Fu grazie a questa catena di eventi che, nella seconda metà del Cinquecento, gli arazzi Gonzaga entrarono a far parte del patrimonio storico-artistico della Veneranda Fabbrica del Duomo.

(ANSA).