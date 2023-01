Giorno Memoria: Segre, gente dice basta con questi ebrei

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - "Una come me ritiene che tra qualche anno" sulla Shoah "ci sarà una riga tra i libri di storia e poi più neanche quella". Lo ha detto Liliana Segre alla presentazione delle iniziative per la Giornata della Memoria a Milano. "Le iniziative che possono venire da una vecchia come me a volte sono noiose per gli altri, questo lo capisco perfettamente - ha proseguito -, so cosa dice la gente del Giorno della memoria. La gente già da anni dice, 'basta con questi ebrei, che cosa noiosa', quando uno invece l'ha visto l'orrore e sa che ormai ne può parlare solo con 4 o 5 persone, allora non è mai contento ed è più noioso degli altri". (ANSA).