Calcio: Pioli, giorni difficili, ora reagire con umiltà e unità

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Le critiche si accompagnano alle aspettative, che Stefano Pioli definisce "molto alte". Il tecnico del Milan, presentando la sfida di domani sera all'Olimpico contro la Lazio, parla del momento delicato dei suoi: "Dobbiamo affrontare questi momenti, domani sarà un altro esame da superare con umiltà e unità. Abbiamo creato radici molto forti in questi anni di lavoro, ora ci serve compattezza e voglia di reagire. Quando alleni una squadra così forte, è normale che si tenda sempre al massimo dei risultati. Sono stati dieci giorni difficili, ora abbiamo davanti a noi due strade. O ci piangiamo addosso o proviamo a reagire: i ragazzi stanno facendo di tutto per tornare a essere la squadra che erano".

Pioli non pensa a rimodulare l'assetto di centrocampo, magari inserendo più fisicità tra gli undici partenti: "Restiamo dentro al nostro sistema di gioco. È chiaro che in queste situazioni il miglioramento va in diverse direzioni: tattica, tecnica e mentale. Sarà molto importante l'approccio mentale alla partita, ma anche la Lazio sono sicuro che affronterà bene la gara. Per questo sarà ancora più importante restare nella partita con il giusto atteggiamento, per tutta la sua durata". (ANSA).