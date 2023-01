Snowboard: oro Italia, Bormolini vince slalom parallelo a Bansko

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - L'Italia dello snowboard fa festa a Bansko. Maurizio Bormolini ha conquistato l'oro nella tappa della coppa del mondo in Bulgaria nello slalom parallelo, bissando il successo di poche settimane fa nella stessa specialità sulla pista austriaca di Bad Gastein. L'azzurro di Livigno, portacolori dell'Esercito ha battuto l'austriaco Arvid Auner, con il podio completato dal tedesco Stefan Baumeister.

Con questa vittoria Bormolini sale in testa alla classifica generale con 372 punti, primo azzurro a salire sul gradino più alto del podio sulla pista bulgara.Degli altri italiani in gara, sesto Edwin Coratti, ottavo Daniele Bagozza. "Sono stracontento e motivato - le parole di Bormolini -. Una stagione che è iniziata bene per me, subito dalle prime gare, con la prima vittoria a Bad Gastein. Spero sia un punto di ripartenza. Arrivo motivato in vista del grande evento dei Mondiali". (ANSA).