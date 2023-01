Alcol a minori e lavoratori in nero, Polizia chiude bar a Monza

(ANSA) - MONZA, 20 GEN - Il titolare del bar 'Grand Prix' di Monza è stato denunciato, con la sospensione dell'attività per 30 giorni, per aver servito alcolici a minorenni, per furto di energia elettrica, per la presenza di dipendenti in nero e per aver aggredito verbalmente i poliziotti durante i controlli. La chiusura temporanea del locale, disposta dal Questore di Monza Marco Odorisio, è scattata a seguito di una verifica di routine.

Gli agenti, dopo essere entrati nel bar, hanno identificato due minorenni che stavano consumando bevande alcoliche, senza che il gestore avesse chiesto loro i documenti. Davanti ai clienti il barista ha iniziato a gridare, insultando i poliziotti che lo hanno denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Inoltre, sentiti in Questura, i due ragazzini hanno spiegato di aver consumato più volte alcol all'interno del locale. Da ulteriori controlli è emerso che, grazie alla manomissione del magnetotermico dell'interruttore del contatore, il locale riceveva energia elettrica abusivamente. Un ulteriore controllo da parte della Guardia di Finanza ha appurato anche la presenza di tre lavoratori in nero. (ANSA).