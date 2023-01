Sanità: nasce 'assessorato ombra' Curiamo la Lombardia

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - E' in Rete da oggi il sito www.curiamolalombardia.it a cui fa capo il progetto "Curiamo la Lombardia": l'iniziativa - definita dai promotori una sorta di assessorato ombra - è stata promossa da un gruppo di lavoro composto da medici, esperti, operatori sociosanitari, attivisti ed esponenti di numerose associazioni e realtà apartitiche, presenti nella società civile, impegnate in particolare sui temi della salute.

"'Curiamo la Lombardia' è un progetto complesso e articolato, che vuole mettere al centro dell'attenzione generale la questione cruciale del diritto inalienabile alla salute - ha detto il presidente di Medicina Democratica, Marco Caldiroli, fra i sostenitori - in una regione come la nostra, dove sono stati colpevolmente oscurati i principi a fondamento del servizio sanitario pubblico regionale da quasi trent'anni di scelte scellerate, operate dalle diverse giunte regionali di centrodestra. 'Curiamo la Lombardia' vuole però essere, allo stesso tempo, uno strumento a disposizione di tutte e tutti, non solo per denunciare le inefficienze, ma anche per indicare soluzioni e prospettive, una sorta di assessorato ombra alla Sanità, che dovrà suonare la sveglia al futuro governo regionale, chiunque vinca le elezioni". (ANSA).