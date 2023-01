Primo nevischio a Milano, in città niente neve dal 2021

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Un leggero nevischio, che si è tramutato in pioggia, ha iniziato a scendere a Milano dove la temperatura è di circa due gradi.

Si tratta della prima nevicata in città non solo dell'inverno. Nel 2022 infatti, secondo i dati dell'Osservatorio Meteorologico Milano Duomo Ets, a Milano non è mai nevicato ma si è avuto l'anno più caldo e meno piovoso dal 1897, cioè da quando sono disponibili i dati digitalizzati.

Il maltempo e la neve hanno causato invece dei rallentamenti, con ritardi fino a due ore, sulla linea ferroviaria Voghera-Piacenza dalle prime ore di questa mattina.

La circolazione è fortemente rallentata fra Stradella, nel Pavese, e San Nicolò, in provincia di Piacenza, per il maltempo che, fanno sapere da Rfi, "ha provocato inconvenienti tecnici ai passaggi a livello" su cui stanno lavorando i tecnici. (ANSA).