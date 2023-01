Droga in cantina in disuso, quattro arresti a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato quattro spacciatori, tutti intorno ai 20 anni, per detenzione e spaccio di droga e hanno sequestrato 13 grammi di cocaina, più di 200 grammi di hashish e 1.075 euro in contanti.

Lo stupefacente era in una cantina in disuso di uno stabile in via Giambellino che serviva per custodire la droga e come laboratorio per confezionare le dosi.

Gli agenti hanno visto entrare nell'edificio tre degli arrestati che avevano il compito di confezionare lo stupefacente, mentre il quarto cedeva le dosi e incassava il danaro. Gli arrestati sono marocchini ed erano già noti alle forze dell'ordine per reati di droga. I poliziotti hanno assistito ad alcune cessioni e deciso il blitz.

Uno dei quattro aveva anche oltre mille euro in contanti in banconote di piccolo taglio. (ANSA).