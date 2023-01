Achille Lauro in versione intimista agli Arcimboldi

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - In una nuova veste intima ed essenziale, Achille Lauro torna a esibirsi a teatro, con i concerti di Achille Lauro Unplugged, che lo vedranno il 24 e 25 gennaio 2023 e il 14 febbraio sul palco del TAM Teatro Arcimboldi Milano.

L'artista ha appena pubblicato l'ultimo singolo, la ballad Che sarà (Elektra Records/Warner Music Italy) ed è reduce dall'Achille Lauro Superstar with Electric Orchestra tour della scorsa estate insieme all'Orchestra della Magna Grecia e alla sua rock band che si è esteso per oltre dieci settimane ai festival e alle arene estive più importanti d'Italia.

Nel 2023 porterà sul palco tutta la musica prodotta negli anni, dai primissimi dischi a oggi, e sarà anche in tour negli istituti superiori italiani per il progetto Achille Lauro nelle scuole con il supporto di H-farm, Amazon e Code.org. (ANSA).