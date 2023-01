A Milano apre la nuova food hall della Stazione Garibaldi

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Taglio del nastro per la nuova food hall nella stazione di Milano Porta Garibaldi: gli spazi sono frutto di un investimento da parte di Chef Express, società del Gruppo Cremonini, pari a 4,7 milioni di euro. Il polo è stato realizzato in partnership con Altagares e Rfi-Rete Ferroviaria Italiana.

Nell'area che affaccia su piazzale Freud aprono i battenti un fast food McDonald's, un ristorante ispirato alla cucina messicana Billy Tacos, e un bar-caffetteria a marchio Panella.

Nelle prossime settimane, al piano superiore, apriranno il format di ristorante asiatico Wagamama e una steakhouse di Roadhouse Restaurant.

Nei nuovi locali di Milano Porta Garibaldi lavoreranno a regime circa 100 persone. Il progetto, nato nel 2019, rappresenta un'offerta "nel cuore di due aree al centro di una rigenerazione urbana senza precedenti: Citylife Shopping District e il nuovo quartiere di Porta Nuova", a servizio "non solo dei viaggiatori ma anche di cittadini e turisti" ha osservato l'Ad di Chef Express, Cristian Biasoni. Rfi ha stimato che lo scalo milanese conta ogni anno circa 50 milioni di transiti, prevalentemente di giovani tra i 18 e i 24 anni.

Per il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana si tratta di una "bella rappresentazione di ciò che sta succedendo nella regione, che è uno dei principali luoghi di attrattività per investimenti esteri" che "sono destinati ad aumentare". Con la food hall si verifica "un'apertura della stazione nei confronti della città, che all'estero si vede già da anni".

(ANSA).