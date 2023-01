Supercoppa: Dzeko, abbiamo dato tutto per trofeo

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - "Grandissima partita, abbiamo giocato tutti bene fino all'ultimo, dando tutto per questo trofeo. Nessuna rivincita nei confronti del Milan, io e questo gruppo guardiamo sempre avanti". Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Edin Dzeko, intervistato da Mediaset dopo il successo nel derby di Supercoppa Italiana contro il Milan. "Abbiamo vinto anche l'anno scorso questa coppa, ma è sempre bello sollevare dei trofei. Sono contentissimo di portare un'altra coppa a casa, spero di poterne portare anche in futuro. Rinnovo? Oggi non ci penso proprio, sono solo contento per la squadra e per i nostri tifosi, adesso c'è solo da festeggiare", ha concluso il bosniaco, scelto come migliore in campo nella sfida di stasera.

