Libri: 'piccolo saggio' affronta temi centrali del capitalismo

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - "La casa brucia, la violenza ecocida avvampa, la follia antropocentrica calpesta la mescolanza tra diversi e tra specie. E l'economia, il mercato, la finanza dove sono?": inizia così il capitolo 'Per un'economia e una finanza generativa', scritto dall'economista, ambientalista ed ex ministra Giovanna Melandri, nel libro 'Come ripartire' scritto insieme a Isabella Guanzini.

Il volume, edito da 'il melangolo' (77 pp, 7 euro), è stato presentato questa sera a Milano: tra gli animatori del dibattito l'archistar Stefano Boeri e il direttore scientifico di 'Kum! Festival'. In platea, in una libreria Feltrinelli in piazza Piemonte gremitissima, anche i candidati alla presidenza della Regione Lombardia Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino.

Il "piccolo saggio" come lo ha definito la stessa Melandri non si è però rivelato un saggio piccolo: al contrario affronta in modo preciso, portando a concretezza un percorso che negli anni passati si poteva definire visionario, le distorsioni del capitalismo e gli errori della finanza quando si dimostra avida e tradisce i paradigmi dell'etica della responsabilità Questo lavoro "è un pezzo per me molto importante dell'autoriforma del capitalismo del mondo, in particolare dell'Europa se vuole difendere il suo modello liberale democratico - ha spiegato Giovanna Melandri -. L'Europa è l'unica parte di mondo che ha regolato gli Esg, gli Environmental social and governance, cioè gli investimenti che si autodefiniscono non inquinanti, con un impatto sociale positivo. Il 25 di gennaio tutti questi fondi devono definire se non peggiorano la situazione ambientale, energetica e sociale; se la migliorano o se sono addirittura dei fondi a impatto: costruiti sull'elica a tre punte, cioè investimenti che non guardano solo al rischio e al rendimento ma appunto anche all'impatto. Impatto ambientale, sociale, di genere, di parità di generazione e territoriale". (ANSA).