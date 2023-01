Supercoppa: Mkhitaryan, se giochiamo bene nulla può fermarci

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - "Non ci sono favoriti, dobbiamo guardare a noi stessi e giocare la nostra partita. Se giocheremo bene nulla potrà fermarci. Queste gare si giocano avendo sangue freddo e grande attenzione, non puoi permetterti errori.

Dobbiamo rimanere concentrati e giocare come sappiamo". Così il centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan alla vigilia della sfida di Supercoppa italiana contro il Milan. "Ho vinto 4 supercoppe in carriera e spero di vincere la quinta con l'Inter - ha proseguito -. L'ultimo derby con il Milan non siamo stati bravi, non abbiamo iniziato bene la stagione, ma abbiamo vinto poi contro squadre forti come Barcellona e Napoli. Possiamo giocare a un nuovo livello e vincere stavolta. Mi gioco il primo trofeo con l'Inter ma non l'ultimo, spero di giocarne altre con l'Inter. Sono contento di aver passato tre anni alla Roma, ho lasciato un club che amavo ma sono felice di essere qui a giocarmi un trofeo". (ANSA).