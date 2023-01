A Milano via a richieste per 20 giorni ingresso in più in Area B

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Da oggi chi ha un Isee inferiore a 20 mila euro e possiede un'auto Diesel euro 5 può chiedere 20 giorni di ingresso in più in deroga in Area B, la ztl che corrisponde quasi a tutta la città, oltre ai 50 giorni già previsti per residenti e non residenti a Milano. E' attiva infatti l'apposita piattaforma sul sito del Comune di Milano.

La deroga può essere richiesta da oggi e avrà validità fino al 30 settembre del 2023. (ANSA).