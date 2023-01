Santanchè, Bergamo e Brescia sul Ny Times è soddisfazione

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Una bella soddisfazione leggere, fra le 52 mete suggerite dal New York Times per il 2023, Bergamo e Brescia, le capitali italiane della cultura di quest'anno.

Un'occasione che, come Italia, dobbiamo sfruttare al meglio per attrarre turisti da ogni parte del mondo". Lo ha scritto la titolare del ministero del Turismo Daniela Santanchè su twitter (ANSA).