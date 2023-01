Il senso della moda per Prada, abiti utili per persone

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Di cosa hanno davvero bisogno le persone oggi? E' questa la domanda che muove la collezione Prada per il prossimo inverno, che ha sfilato oggi a Milano. "Nei momenti seri, bisogna lavorare seriamente, fare il proprio lavoro, essere responsabili, non c'è spazio per inutile creatività" premette Miuccia Prada al termine della sfilata della collezione uomo da lei disegnata insieme a Raf Simons. "La creatività quando è utile, e scopro qualcosa, e dà qualcosa di nuovo, va bene, ma non è il momento - sottolinea ancora Miuccia Prada - di cose inutili". "Siamo in due e facciamo ciò che pensiamo sia giusto, senza rivolgerci a nessuno in particolare, ma - riflette - se sei in contatto con la realtà e l'attualità perché segui il cinema, l'arte e la politica, probabilmente sei in sintonia con quello che sta succedendo. Il problema è questo". Così, in quanto stilisti, Raf Simons e Miuccia Prada si dicono "molto attenti a ciò che accade nel mondo, ai problemi e alle difficoltà: questa collezione - spiega lei - è la nostra reazione a un momento storico complicato.

Abbiamo lavorato con onestà alla creazione di abiti utili per le persone, che rappresentino la nostra idea della realtà odierna.

Vogliamo creare una moda con un significato e un senso - questo è il valore della moda oggi". E di cosa - per tornare alla domanda di partenza - hanno davvero bisogno le persone oggi? La risposta in passerella - sotto gli occhi di ospiti come la boy band coreana Enhypen, che fin dall'alba ha richiamato migliaia di ragazzine di fronte alla sede della sfilata - si snoda tra un sartoriale essenziale e una morbidezza quasi romantica. Così i cappotti minimali, senza fronzoli, sono abbinati a colletti di camicia dalle punte allungate, attaccati a bordi di maglia, effetto trompe l'oeil, mentre i bomber di nylon sono dalle forme ingigantite o ridotte, i montgomery lunghissimi o corti come spencer, i pantaloni accorciati e le cravatte smilze, portate sotto abiti di camoscio da lavoratore, mentre i piccoli cardigan vanno sulla pelle nuda, le tute utility sono in tweed e le canottiere imbottite come cuscini, per dare un'idea - chiosa Miuccia Prada - "di comfort, sicurezza, protezione". (ANSA).