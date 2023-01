Dito imbrattato: la Digos denuncia tutti e tre gli attivisti

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Sono stati denunciati tutti e tre gli attivisti di Ultima Generazione che questa mattina, a Milano, hanno imbrattato con della "vernice lavabile" il basamento dell'opera Love di Maurizio Cattelan in piazza Affari, più comunemente conosciuta come 'Il Dito'. L'ipotesi giudiziaria, nei loro confronti, è di "imbrattamento di beni culturali in concorso". Lo hanno confermato gli inquirenti.

I tre, un ragazzo e una ragazza entrambi 23enni, con precedenti analoghi, e un 39enne incensurato, erano stati portati in Questura, questa mattina, dopo il blitz per l'identificazione e poi rimessi in libertà. I due più giovani avrebbero già partecipato al recente imbrattamento al Teatro alla Scala, in occasione della Prima. Le indagini sono a carico della Digos.

Recentemente Ultima Generazione a Milano ha anche effettuato azioni su un'opera di Andy Warhol alla Fabbrica del Vapore e un blocco temporaneo del traffico lo scorso 12 gennaio, la più recente prima dell'imbrattamento di stamani.

I mezzi dell'Amsa hanno già provveduto alle operazioni di ripulitura, che non sarebbero state difficoltose. (ANSA).