Da Canali il comfort facilita l'eleganza

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Il comfort come facilitatore dell'eleganza interiore è al centro della nuova collezione Canali per il prossimo inverno, che propone un'estetica rinnovata, più rilassata.

Così, le giacche e i cappotti, i maglioni e i pantaloni, accompagnano il corpo, mentre motivi classici dell'abbigliamento maschile ingigantiti appaiono come jacquard su maglie, stampe su camicie e accessori, per un nuovo casualwear di lusso.

Lusso enfatizzato in abiti, giacche e cappotti 'double', realizzati a mano, sfoderati e con cuciture invisibili. (ANSA).