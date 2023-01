La Russa: 'Perché abbattere San Siro? Bene averne due'

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - "Ripeto le stesse cose da anni: sin dall'inizio ho mostrato a tutti le decine di città in giro nel mondo in cui due stadi convivono, allora chiedo, perché volete abbattere San Siro? E' una delle poche cose che conoscono di Milano nel mondo. Teniamolo. E' pieno ogni domenica, pieno anche oggi contro il Verona". Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della kermesse milanese di FdI, "Pronti, candidati al via". "Le due società mantengano San Siro.

In dieci anni ci sarebbero tanti soldi per mantenere la manutenzione. Poi ci guadagnerebbero la città e la popolazione".

"Tocca al sindaco di Milano - ha aggiunto La Russa - decidere su San Siro, ma vuole nascondersi dietro il dito perché non sa che pesci prendere. Il governo è neutrale, la sovrintendenza si sa come la pensa. Il vincolo non c'entra".

(ANSA).