Ikea: presidio Flaica-Cub per diritto democrazia sindacale

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Un presidio della Flaica-Cub, la Federazione lavoratori AgroIndustria e Commercio del sindacato di base, attuerà domani a partire dalle 10 un presidio davanti alla sede dell'Ikea di Carugate (Milano) per il diritto alla democrazia sindacale. Il sindacato contesta "l'esclusione dalle trattative per il contratto integrativo aziendale nonostante sia la terza organizzazione dei lavoratori nell'intera società".

La questione è stata oggetto di un controversia legale fra la Flaica-Cub e Ikea. "Nel giugno scorso - scrive il sindacato - la multinazionale è stata condannata per 'condotta antisindacale' per aver escluso il sindacato FlaicaUniti-Cub dalle trattative nazionali per il rinnovo del Contratto integrativo aziendale. Il giudice del Tribunale di Milano, riprendendo la pronuncia della Corte Costituzionale del 2013, ha chiarito che il datore di lavoro deve scegliere i propri interlocutori sindacali in base alla loro effettiva rappresentatività". "Ikea - prosegue la Flaica-Cub - ha impugnato la decisione sostenendo che la causa doveva essere promossa presso il Tribunale di Monza, ottenendo la dichiarazione di 'incompetenza territoriale' del giudice di Milano". Flaica-Cub nel frattempo ha già ripresentato il ricorso per condotta antisindacale al Tribunale di Monza.

"Il nostro modo di fare sindacato - afferma Mattia Scolari della Flaica Cub Milano - vuole riportare al centro il protagonismo dei lavoratori, liberandolo dallo spirito corporativista che si sta affermando sempre più. I lavoratori non sono più disposti a essere oggetto di attacchi economici. A fronte di ciò, abbiamo elaborato una piattaforma rivendicativa che pone al centro la dignità del lavoratore in quanto essere umano, la sua piena cittadinanza democratica nei luoghi di lavoro e un'equa ridistribuzione della ricchezza prodotta".

(ANSA).