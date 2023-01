Da Dsquared2 sfila la 'follia' dell'adolescenza

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - La libertà di essere chi si vuole dei ragazzi di oggi, "la follia dell'adolescenza", come dicono Dean e Dan Caten, è al centro della collezione Dsquared2 per lui e per lei per il prossimo inverno. A interpretarla anche alcuni famosi tiktoker, icone della generazione Z, come Kyle Thomas e Jean Carlo Jaslem, che escono in passerella da un set allestito come la cameretta di un ragazzo.

E sono proprio teenager come loro a ispirare la nuova collezione del brand: "i ragazzi di oggi sono più liberi di quanto non fossimo noi, perché - spiegano i designer - sono caduti molti tabù. Loro si vestono per sè stessi, non gli interessa ciò che pensano gli altri. Il loro concetto è 'se non ti piace ciò che vedi, il problema è tuo, non mio'".

Così in passerella si incontrano ragazzi e ragazze di tutti i tipi, tutti molto Dsquared2. Il geek, l'atleta, il goth, l'emo, la femme vestono jeans ultra large o super skinny, mettono il denim sopra i chino, abbinano maglieria pesante a canottiere e short in pizzo, giacche con frange e canottiere in jersey con stampate le parole "Darlin" o "Emo", stivali da cowboy e camicie ricamate.

La natura canadese, da sempre ispirazione del duo creativo, è rappresentata da cervi e abeti e trapuntata su un jeans e una giacca, mentre i grembiuli in denim sono sovrapposti ai boxer da uomo o agli hot pants da donna. (ANSA).