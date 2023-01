Condannato per frode fiscale, confisca di un milione e mezzo

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - E' stato condannato a due anni, sei mesi e 20 giorni di reclusione per una frode fiscale.

Ora la sentenza è diventata irrevocabile e i militari della Guardia di Finanza di Olgiate comasco (Como) hanno eseguito una confisca di beni per oltre un milione e mezzo di euro a carico di un imprenditore di Veniano (Como) nel settore delle pulizie e facchinaggio.

L'uomo era solito ricorrere ad annotazione di fatture inesistenti, infedeli dichiarazioni e omesso versamento delle imposte.

E' stato confiscato anche un immobile in Sicilia. (ANSA).