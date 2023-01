Sala, a Milano il limite dei 30 km/h non sarà in tutta la città

"Milano a 30 km/h non può essere l'unica soluzione. Va verificato, e gli uffici ci stanno lavorando, dove si può applicare: non su tutta la città". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del Congresso della Camera del Lavoro Metropolitana di Milano dopo il dibattito e le polemiche seguite all'approvazione in Consiglio comunale di un documento che prevede l'introduzione del limite massimo di velocità di 30 chilometri all'ora in tutta la città dal 2024.

"Al momento - ha aggiunto Sala - è uno stimolo che ci dà il Consiglio comunale su cui sto riflettendo con attenzione".