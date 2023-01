Lo storico promoter di Vasco esordisce come artista a 78 anni

(ANSA) - MILANO, 12 GEN - È stato lo storico promoter di Vasco Rossi, per il quale ha curato oltre 500 concerti, compreso il primo live allo stadio di San Siro (1990). Ora, a 78 anni, Enrico Rovelli, storico manager e imprenditore musicale, esordisce come artista con la sua prima mostra personale, "Mille volti", aperta da domani al 27 gennaio alla Galleria d'arte Cael di Milano dove saranno esposti circa 20 tra dipinti, sculture e bassorilievi realizzati a partire dal 2011.

Nonostante negli anni si sia sempre occupato non solo della parte manageriale ma anche della parte grafica e delle scenografie dei numerosissimi concerti che ha prodotto, Rovelli esordisce solo ora come artista. Linee di colore, colate di resine e sottili tracciati grafici simili ad elettrocardiogrammi sono un tratto distintivo della sua produzione. (ANSA).