Incidenti lavoro: operario muore schiacciato da albero

(ANSA) - COMO, 12 GEN - Un uomo di 57 anni di San Siro (Como) è morto questo pomeriggio schiacciato da una pianta a Plesio. L'uomo stava lavorando per tagliare i rami a un albero quando, per motivi non ancora chiariti, è stato schiacciato dalla pianta. Sono stati subito chiamati i soccorsi, ma all'arrivo dell'elicottero da Como non c'era già più nulla da fare. (ANSA).