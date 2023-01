In giardino 22 chili di hashish, arrestato

(ANSA) - VERANO BRIANZA, 12 GEN - Un giovane di 24 anni, veronese, pregiudicato in affidamento in prova per reati di droga, é stato arrestato dai carabinieri con 22 chilogrammi di hashish nascosti nel giardino della villetta in cui vive a Verano Brianza (Monza).

"La stavo tenendo qui per pagare la luna di miele", ha detto ai militari. Il giovane da giorni era tenuto d'occhio, per un insolito via vai di giovani nella sua abitazione.

Quando i carabinieri hanno fatto irruzione, in casa hanno trovato poco, mentre vicino alla staccionata che divide il giardino del 24enne da quello vicino, in un trolley, hanno trovato oltre 22 chili di hashish in ovuli sigillati, per un valore di circa 80 mila euro.

"Mi devo sposare ma non ho soldi", ha ribadito il giovane, prima di essere trasferito in carcere a Monza. (ANSA).