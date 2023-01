Alla cineteca Milano Arlecchino un tributo ad Alfred Hitchcock

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Dal 18 gennaio Cineteca Milano Arlecchino si tinge di noir con la retrospettiva I Colori DI Alfred Hitchcock, un omaggio dedicato al "maestro del brivido" e del suspence, una panoramica sul suo periodo "a colori", con una eccezionale eccezione, Psycho, che non poteva mancare.

Dieci film, altrettanti capolavori, del grande regista inglese - spiega la cineteca - attivo in patria fin dagli anni '20 e dal 1940 trasferitosi a Hollywood, diventando da subito un campione del box office.

Evento speciale, domenica 22 gennaio alle 17 il concerto Ballate Hitchcockiane, in cui il maestro Matteo Monico proporrà dal vivo al pianoforte una sua interpretazione della colonna sonora realizzata da Bernard Hermann per Psycho (1960).

Con la tastiera e la cassa del pianoforte, inoltre, restituirà la partitura di rumori manuali e elettronici - graffi e battiti di ali - concepiti da Hitchcock per il suo unico film privo di musica, Gli Uccelli (1963). (ANSA).