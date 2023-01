Pm, per attivista Ultima generazione sorveglianza 'semplice'

(ANSA) - MILANO, 10 GEN - Il "contesto di queste condotte è comunque di limitata offensività". Con queste parole il pm di Milano Mauro Clerici ha chiesto di applicare la misura di sicurezza della sorveglianza, nella forma "semplice", per un anno per lo studente 20enne Simone Ficicchia, attivista del movimento ambientalista Ultima generazione, protagonista di una serie di blitz negli ultimi mesi, tra cui quello dello scorso 7 dicembre con vernice lanciata sull'ingresso del teatro alla Scala.

Per il giovane la Questura di Pavia ha chiesto, invece, la sorveglianza speciale per un anno con anche obbligo di soggiorno (o dimora) a Voghera, dove risiede. Obbligo che, però, secondo il pm, non deve essere applicato in questo caso e da qui la richiesta di sorveglianza "semplice", ossia con una serie di prescrizioni nei comportamenti e controlli che dovranno essere poi stabiliti dai giudici. La Sezione misure di prevenzione del Tribunale si è riservata di decidere, dopo la richiesta del pm e quella, ovviamente di "rigetto", della difesa e depositerà il provvedimento entro 30 giorni.

Ficicchia con dichiarazioni spontanee in aula (c'erano anche alcune decine di attivisti ad ascoltarlo) ha spiegato che "l'obiettivo delle nostre azioni non violente è la salvaguardia del futuro" e per questo "mettiamo in gioco i nostri corpi".

Nelle azioni di "imbrattamento nei musei" o come in "quella alla Scala", ha aggiunto, "c'è sempre il rispetto per le opere d'arte, scegliamo le opere che hanno dei vetri protettivi e noi usiamo una vernice che è subito lavabile". (ANSA).