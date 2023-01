Lombardia, primo confronto tra i candidati in vista delle Regionali

Di confronto ancora non si può parlare, visto che sul palco non si incontrano mai. Ma al Palazzo delle Stelline di Milano, durante l'evento 'Verso le regionali-Direzione Nord', i tre candidati l'attuale governatore Attilio Fontana della Lega, Pierfrancesco Majorino, europarlamentare del Pd, e Letizia Moratti, ex sindaca di Milano candidata civica sostenuta dal Terzo Polo, alla presidenza di Regione Lombardia si sono alternati in un dibattito a 360 gradi sui temi più disparati, dall'ambiente alla sanità fino alla gestione dei trasporti.

"Fontana sfugge al faccia a faccia e questo vuol dire che ha pochi argomenti", attacca subito il candidato del Pd e del M5s Majorino. "Un confronto che si fondi sul chiacchiericcio e insulti reciproci non credo che mi vada molto bene - risponde il governatore - ma ne parleremo". Majorino promette una svolta radicale sui diritti, a partire dal riconoscimento del Pride da parte del Pirellone qualora venisse eletto: "Il nuovo corso in Lombardia - assicura - partirà dal rilancio dei consultori". Sul tema della casa, invece, "siamo di fronte a uno scandalo a cielo aperto" secondo l'europarlamentare, desideroso di "ribaltare" il sistema delle Aler e di mettere in campo una nuova legge urbanistica che punti tutto su "rigenerazione, recupero e sullo stop al consumo di suolo". Per l'edilizia residenziale, è la replica di Fontana, bisogna "eliminare l'illegalità" e intervenire con la riqualificazione, "che è quello che stiamo facendo in via Bolla".

Lombardia: Moratti, corro per vincere e non ho piani B

Sulla sanità interviene anche Letizia Moratti convinta che in questo momento la Regione "creda meno" nella campagna vaccinale: "Mi sembra sia molto allineata con le politiche lassiste del governo su questo tema". E aggiunge che se fosse stata ancora assessore al Welfare come qualche mese fa avrebbe affrontato diversamente il tema degli arrivi dalla Cina: "Avrei fatto un'ordinanza per dire che i voli, anche con scali intermedi, dovevano essere monitorati con tampone". Moratti corre "per vincere" e non ha un piano B, come lei stessa ammette: "Il sistema dei trasporti ferroviari non funziona - afferma - tutti quelli che prendono i treni lo sanno, con ritardi e cancellazioni".

Per Majorino a bordo dei treni va fatto "di più" anche sulla sicurezza: "Troppo spesso le donne, in alcune tratte e in alcuni orari, hanno paura o si sentono insicure: questo è inaccettabile". L'ex sindaca di Milano nel suo programma vuole inserire la messa a bando del servizio di Trenord, una cosa "che non mi spaventa - dice Majorino - ma se metti a gara adesso questa roba qui privatizzi e basta". Moratti tiene poi ancora aperta la porta ai consiglieri del Comitato Nord - la corrente fondata da Umberto Bossi - dopo che sono stati espulsi dalla Lega: "Ho dimostrato di essere aperta nei confronti di tutti e anche del Comitato Nord - ribadisce - che è espressione di un disagio che in questo momento è evidente nella Lega. La mia posizione è di confronto sui contenuti".

Lombardia: Fontana, confronto non va bene se fondato su insulti

Ma Fontana, che sottolinea come il Carroccio non abbia "mai mollato" in questi anni i suoi temi cardine, su tutti l'autonomia, ricorda a tutti che Bossi "ha sancito che la Lega rimane unita al mio fianco". Ad ogni modo "qualcuno dice che la Lombardia è in difficoltà - conclude il governatore - quando invece stiamo vedendo come sia la prima per recupero di posti di lavoro e per investimenti stranieri".