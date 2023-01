Covid: Bertolaso, gioco di squadra decisivo nella pandemia

(ANSA) - PAVIA, 10 GEN - "Dobbiamo far tesoro della lezione appresa durante la pandemia. Se siamo riusciti a far fronte all'emergenza Covid, è perchè abbiamo operato di squadra come non era mai accaduto prima a tali livelli: questo è avvenuto in particolare in Lombardia, la regione più colpita dal virus soprattutto nella prima fase". Lo ha sottolineato questa sera Guido Bertolaso, assessore al welfare di Regione Lombardia, nell'incontro nell'aula magna del Collegio Ghislieri di Pavia nel quale ha ringraziato tutti gli operatori sanitari pavesi che hanno lavorato incessantemente per curare i pazienti e arginare la diffusione del virus.

Sono oltre 211mila, sino ad oggi, le persone positive al Covid-19 in provincia di Pavia, con più di 1.300.00 dosi di vaccino e 2.372.886 tamponi. Grazie alle testimonianze del prof.

Fausto Baldanti, direttore di Virologia del San Matteo di Pavia, e di alcuni medici e infermieri si sono ricordate anche le prime drammatiche giornate della pandemia, con l'arrivo al Policlinico del paziente uno identificato all'ospedale di Codogno (Lodi).

"Se riusciremo a essere squadra come è avvenuto con il Covid, potremo affrontare anche i problemi della sanità che si presentano quotidianamente a partire dalle difficoltà anche recentemente incontrate nei Pronto soccorso dei nostri ospedali", ha concluso Bertolaso. (ANSA).