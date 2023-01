Vialli: Cremona in silenzio un minuto, stasera messa suffragio

(ANSA) - MILANO, 09 GEN - Cremona si è fermata oggi a mezzogiorno per ricordare Gianluca Vialli. In città è infatti stato indetto il lutto cittadino, con un minuto di silenzio alle 12.

I dipendenti e gli amministratori comunali lo hanno osservato nel Cortile Federico II di Palazzo Comunale mentre risuonavano i rintocchi della campana della Torre Civica. In prima fila il sindaco Gianluca Galimberti e il presidente del Consiglio comunale Paolo Carletti a reggere una maglia storica della Cremonese.

E' in programma invece questa sera alle 18:30 una messa in suffragio nella parrocchia di Cristo Re. (ANSA).