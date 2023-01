Lombardia: la campagna di Letizia Moratti va in bus

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - Letizia Moratti sale in pullman: da domani infatti parte la sua campagna 'Io sono qui', che porterà la candidata presidente della Lombardia, appoggiata dalla sua lista civica e dal Terzo Polo, in bus attraverso le 12 province della regione.

"Questa è una campagna elettorale del tutto anomala e per questo ancora più stimolante - ha spiegato Moratti - non soltanto perché mai come in questa occasione i cittadini si mostrano interessati a scegliere e votare il loro presidente e non a seguire schieramenti schiacciati a sinistra e a destra, ma anche per i tempi ristrettissimi dati dalla scadenza elettorale".

"Voglio allora ritornare - ha aggiunto l'ex vicepresidente della Lombardia - in quelle comunità che mi hanno raccontato le loro difficoltà e portare le mie soluzioni. Soprattutto voglio far sapere ad amministratori e cittadini che il metodo Moratti è questo: vicinanza, ascolto, dialogo e risposte concrete. Per questo dico 'Io sono qui', qui in ogni città in ogni strada in ogni comunità, perché non basta parlare dei luoghi, bisogna esserci". Il bus "è insieme un ufficio ed un comitato elettorale. Sul bus - ha illustrato - si alterneranno i nostri candidati e saliranno giornalisti ed elettori interessati a conoscere meglio il nostro programma per la Lombardia".

La prima tappa domani sarò in provincia di Milano con fermate a Cerro Maggiore, Abbiategrasso e Magenta. (ANSA).