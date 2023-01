Investito da due auto mentre attraversa, morto 16enne a Iseo

(ANSA) - BRESCIA, 08 GEN - Un ragazzo di sedici anni è stato travolto e ucciso da due autovetture in una carambola avvenuta a Iseo, in provincia di Brescia, intorno alle 20 di sabato.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo stava attraversando la strada nella centralissima via Roma quando è stato investito prima dall'auto guidata da un 39enne e poi da una vettura che veniva in senso contrario con a bordo una famiglia. Le auto si sono anche scontrate fra di loro.

Sul posto sono arrivati polizia, vigili del fuoco e personale del 118 ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. (ANSA).