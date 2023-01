Lombardia: Bossi, errore no Salvini a Comitato Nord

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Il Comitato Nord "prende atto che, il Presidente Attilio Fontana, dopo il divieto del segretario federale Matteo Salvini, non consentirà di entrare in supporto alla coalizione di centro destra per le prossime elezioni regionali". Il fondatore e presidente a vita della Lega, Umberto Bossi, si legge in un comunicato, dichiara che è "un errore, un'occasione persa per far valere le istanze dell'Autonomia e le richieste della militanza nordista".

Il Comitato Nord spiega che "proseguirà, dentro la Lega, lungo la strada intrapresa, forte del grande consenso raccolto in pochi mesi, per portare avanti Autonomia e le istanze del Nord, unica e vera locomotiva del Paese". (ANSA).