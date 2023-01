Cade da 3 metri in un'azienda in liquidazione, grave titolare

(ANSA) - VIADANA (MANTOVA), 07 GEN - Un imprenditore è rimasto gravemente ferito cadendo da tre metri all'interno della sua azienda a Viadana, nel Mantovano. L'uomo, 60 anni, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Parma con un trauma cranico. Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Il ferito è il titolare del Birrificio artigianale viadanese, in liquidazione. Proprio per questo motivo questa mattina l'uomo doveva smontare la cella frigorifera all'interno del capannone che dovrà lasciare entro il mese. È salito sulla cella frigorifera ma, ad un certo punto, i pannelli di copertura hanno ceduto trascinandolo nel vuoto. A dare l'allarme e a chiamare i soccorsi sono state due persone che lavoravano in un capannone vicino. Subito con i soccorritori sono intervenuti i tecnici della Medicina del lavoro dell'Ats Val padana e i carabinieri. (ANSA).