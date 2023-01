A 7 mesi dal trapianto, Vescovo di Brescia torna in Diocesi

(ANSA) - BRESCIA, 07 GEN - Dopo sette mesi domani il Vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada torna in Diocesi. Era stato costretto a fermarsi per sottoporsi al trapianto di midollo osseo. "Come segno di accoglienza tutte le campane delle parrocchie della Diocesi suoneranno a festa" fa sapere la Diocesi.

Lunedì il vescovo incontrerà tutti coloro che, a vario titolo, prestano servizio presso la Curia diocesana. La prima celebrazione è invece in programma domenica 15 gennaio alle 15.30 in Cattedrale quando Tremolada presiederà un'eucaristia di ringraziamento. (ANSA).