In fiamme ex magazzini doganali della stazione a Luino

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Sono durate tutta la scorsa notte le operazioni dei vigili del Fuoco per spegnere un incendio che ha danneggiato la sede di un'associazione accanto alla stazione di Luino, nel Varesotto. Il rogo ha interessato gli ex magazzini doganali in parte utilizzati dall'associazione.

Le fiamme hanno distrutto la copertura dello stabile e dei materiali all'interno della struttura. Sono stati quindici i vigili del fuoco impegnati con un'autopompa, due autobotti, un'autoscala e il veicolo con i supporti di protezione alle vie respiratorie "carro aria". La zona interessata è stata transennata. Non vi sono state persone ferite o intossicate.

(ANSA).