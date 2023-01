L'Atalanta recupera 2 gol sul campo dello Spezia

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - L'Atalanta si salva a tempo scaduto sul campo dello Spezia, dopo una partita che per almeno un'ora di gioco era stata a senso unico per i padroni di casa. Chiuso in doppio vantaggio il primo tempo con Gyasi (7') e Nzola (31') e vistosi annullare la terza rete dal Var per un fuorigioco millimetrico, i liguri hanno subìto nella ripresa la rimonta degli ospiti. Prima ha segnato Hojlund, che ha superato Zovko al 77'. Poi, al secondo di recupero, Malinovskyi ha buttato l'ennesimo pallone in area che è arrivato in qualche modo a Pasalic, bravo a sorprendere in area piccola tre difensori bianconeri e segnare il pareggio. (ANSA).