Inter: Inzaghi, battere Napoli è stata una impresa

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - "È stata un'impresa, battere il Napoli deve darci grandissima fiducia nel futuro. Nella seconda parte del primo tempo ci siamo abbassati ma sono stati 95-96 minuti di grandissima concentrazione. Potevamo segnare nel primo tempo, poi per errori nostri e per bravura del loro portiere non ci siamo riusciti". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, commentando a Dazn la vittoria contro il Napoli.

"Abbiamo vinto nove delle ultime dieci partite e abbiamo giocato molto bene in Champions, siamo stati bravi a passare il girone. In campionato abbiamo perso punti inizialmente ma è lunga. Dobbiamo guardare noi stessi, di partita in partita, cercando di recuperare tutti i giocatori a disposizione - ha aggiunto Inzaghi -. Riaperta corsa scudetto? Mancano tantissime partite, la sosta per i Mondiali è stata qualcosa di nuovo per tutti. Dobbiamo fare sempre meglio, nessuno si ferma lì davanti e fra due giorni e mezzo saremo di nuovo in campo". (ANSA).