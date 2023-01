Il Milan riparte da una vittoria, battuta 2-1 la Salernitana

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Parte da Salerno la rincorsa scudetto del Milan. I rossoneri espugnano 2-1 lo stadio Arechi e lanciano un messaggio al campionato.

Al 6' Ochoa, volto nuovo dei granata arrivato nel mercato invernale, sbarra la strada a Leao in uscita, ma poi non può nulla sullo scatto del portoghese che, servito da un'invenzione di Tonali, salta il messicano e da posizione defilata riesce a spingere il pallone in fondo al sacco.

Cinque minuti dopo il Milan raddoppia: Ochoa salva su Tonali, Brahim Diaz raccoglie la respinta del portiere messicano e appoggia per Tonali che, stavolta, trova il gol del 2-0. La Salernitana al 38' accorcia le distanze con un tiro a volo di Bonazzoli su assist di Sambia, ma non completa la rimonta.

(ANSA).