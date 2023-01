Al Vittoriale 267mila visitatori nel 2022, +50% rispetto al 2021

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Sono stati più di un quarto di milione nel 2022 i visitatori al Vittoriale degli Italiani, il complesso sul lago di Garda voluto da Gabriele d'Annunzio, che ne aveva fatto la sua dimora. Più precisamente i turisti sono stati 267mila, in aumento di quasi il 50% (49,9%) rispetto al 2021 quando i biglietti venduti erano stati 179.047.

"Dopo avere affrontato e superato la crisi del Covid, il Vittoriale degli Italiani - ha assicurato il presidente della fondazione Giordano Bruno Guerri - affronterà anche quella dell'aumento delle bollette, nel modo migliore per i visitatori, per onorare il 160° anniversario della nascita di Gabriele d'Annunzio e Bergamo-Brescia capitali della cultura: cioè senza aumentare il costo degli ingressi ma offrendo nuovi servizi, iniziative e bellezze".

In vista del 160/o anniversario dalla nascita del Vate, sono diverse le iniziative in programma ad iniziare con la grande festa dell'11 marzo (giorno prima del compleanno di D'Annunzio) che darà l'avvio alla stagione primaverile del Vittoriale.

Due le mostre in programma: una dedicata a Vittorio Cini, creatore della fondazione Giorgio Cini, attraverso le opere di artisti contemporanei, e una dedicata al pittore Lorenzo Viani, ideata con il Comune di Viareggio e allestita negli spazi di Villa Mirabella.

Dal 26 maggio al 4 giugno il Vittoriale ospiterà alcune manifestazioni di GardaLo!, il primo festival culturale della sponda lombarda del lago di Garda. (ANSA).