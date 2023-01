Qatar: rinviata al 16/1 udienza su consegna figlia Panzeri

(ANSA) - BRESCIA, 03 GEN - E cominciata davanti alla Corte d'appello di Brescia ed è stata subito rinviata al prossimo 16 gennaio l'udienza per decidere la consegna o meno al Belgio di Silvia Panzeri, la figlia dell'ex eurodeputato Antonio, pure lei tra gli arrestati nell'ambito del Qatargate.

I giudici, lo scorso 20 dicembre, avevano accolto una questione con cui la difesa aveva evidenziato le condizioni critiche delle carceri belghe, e avevano rimandato l'udienza ad oggi in attesa di verificare, tramite l'invito di una relazione di Bruxelles, la situazione.

La documentazione, però, come è stato riferito, non è arrivata.

Silvia Panzeri oggi era in aula. La sua difesa ha chiesto alla Corte d'Appello di Brescia di rimetterla in libertà dato che ora è agli arresti domiciliari. Gli avvocati Angelo De Riso e Nicola Colli hanno chiesto, "in subordine, l'obbligo di firma in quanto la loro assistita deve esercitare la professione di avvocato che comporta una serie di responsabilità nei confronti dei suoi assistiti".

La decisione è attesa entro 5 giorni. (ANSA).