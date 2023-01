Calcio: Inter; Inzaghi, con Lukaku finalmente ho 4 attaccanti

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - "Finalmente dopo tanto tempo ho tutti e quattro gli attaccanti disponibili, non li ho mai avuti prima. Lautaro è arrivato negli ultimi giorni e si è allenato bene, Correa l'ho visto molto meglio, Dzeko e Lukaku si sono allenati di più con la squadra. Al di là di domani, il mio auspicio è di averli tutti e quattro per tutto il tour de force che ci attende. Per il Napoli devo ancora fare delle valutazioni, ho ancora qualche dubbio". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli.

"Sappiamo tutti le qualità che ha Romelu - ha poi aggiunto -, è tornato con grande voglia e grande predisposizione al sacrificio. Ha avuto un infortunio che ce l'ha portato via dopo le prime partite, è un attaccante che ci dà soluzioni diverse e ci migliorerà ulteriormente. L'augurio per lui e Correa è che possano darci quel contributo per migliorare ancora di più la nostra percentuale di realizzazione". (ANSA).