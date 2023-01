Arrestato a Milano clochard che ha accoltellato ragazza a Roma

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - È nella caserma Montebello, sede del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Milano, l'autore dell'accoltellamento ai danni di una donna alla Stazione Termini di Roma il 31 dicembre scorso.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo (Aleksander Mateusz Chomiak, polacco di 25 anni), è stato riconosciuto e bloccato da due carabinieri: un vice brigadiere del Nucleo Radiomobile e sua moglie, entrambi non in servizio. Appena saliti sul treno per Brescia, i due hanno riconosciuto il clochard e, prima che il 25enne potesse fuggire, lo hanno bloccato e hanno chiamato i rinforzi. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano lo hanno condotto in caserma per le procedure di identificazione, al momento in corso.

Il pm di Milano Enrico Pavone inoltrerà domani all'ufficio gip la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per il clochard polacco. Intanto i carabinieri stanno operando in coordinamento con la Polfer di Milano e la Squadra mobile di Roma.(ANSA).