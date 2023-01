Inter, Lautaro Martinez: 'Lo scudetto? Ci credo ancora'

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - "Se credo ancora allo scudetto? Sì, ci credo ancora. Non è finita nemmeno la prima parte del campionato, abbiamo perso punti importanti ma dobbiamo fare il nostro lavoro a partire da mercoledì quando avremo una partita importante".

Lo ha detto l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez, in conferenza stampa ad Appiano Gentile. "Il Napoli ha qualità, dobbiamo prepararci bene e fare la nostra partita. Io sono pronto, anche la caviglia sta bene. Lukaku? L'ho visto bene, si sta allenando bene, poi sceglierà il mister chi giocherà mercoledì - ha aggiunto l'argentino fresco campione del mondo -.

Poi ci sarà anche la Coppa Italia e la Supercoppa, ogni obiettivo sarà importante. Dobbiamo prepararci per vincere tutto".

"Dalla vittoria dell'Argentina ai Mondiali mi piacerebbe portare nell'Inter la capacità di non andare mai indietro - ha concluso Martinez -, perché le partite sono sempre lunghe. Ho imparato che la forza del gruppo è importante". (ANSA).