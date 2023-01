Molotov contro il furgone di un imprenditore nel Lecchese

(ANSA) - DERVIO (LECCO), 01 GEN - E' stato incendiato e distrutto il furgone di un imprenditore a Dervio. I carabinieri del comando provinciale di Lecco hanno avviato le indagini per chiarire quanto accaduto la scorsa notte nel parcheggio pubblico alla periferia del paese dell'alto lago lecchese.

Sarebbe stata lanciata una molotov verso il furgone, che ha preso fuoco ed è andato distrutto. Le fiamme si sono propagate ad un'auto posteggiata vicino al furgone. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono intervenuti i vigili del fuoco di Bellano e Lecco, che hanno lavorato tre ore per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. (ANSA).