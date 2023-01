A Milano nella notte bruciato manichino raffigurante poliziotto

(ANSA) - MILANO, 01 GEN - Un manichino raffigurante un poliziotto collocato su un marciapiede all'esterno di un parco è stato incendiato nella notte a Milano. In un video, pubblicato da Welcome to favelas, si vede un ragazzo cospargere presumibilmente di benzina il pupazzo vestito da poliziotto a grandezza naturale e poi dargli fuoco, prima di allontanarsi.

Avvolto completamente dalle fiamme, il manichino esplode.

"L'incendiario è sicuramente un cretino, chi ride e applaude è pure peggio. Solidarietà alle donne e agli uomini che ogni giorno rischiano la vita per la sicurezza dell'Italia e degli italiani", ha commentato il vicepremier Matteo Salvini, postando il video sulla sua pagina Instagram. (ANSA).