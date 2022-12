Restituiti 180 libri antichi trafugati anni fa a Padova

(ANSA) - TRIESTE, 31 DIC - I carabinieri del Nucleo per la Tutela del patrimonio culturale di Udine hanno restituito 180 libri antichi trafugati anni fa. Lo rendono noto gli stessi carabinieri precisando che i 180 libri - molti dei quali antichi e di grande valore, rubati negli anni dalla Biblioteca Antonianum di Padova, dove erano custoditi - sono stati restituiti alla Biblioteca Aloisianum (di Gallarate, Varese).

I militari ritengono che, dopo il furto e con il passare del tempo, i volumi antichi abbiano trovato collocazione da esperti librari e rivenditori specializzati, che hanno cercato di rivenderli anche attraverso il mercato online. I carabinieri, con un paziente lavoro di indagine svolto tra 2021 e 2022, monitorando i canali dell'e-commerce, hanno individuato, in negozi specializzati del nord Italia, libri antichi caratterizzati da un timbro a inchiostro della Biblioteca del prestigioso collegio Antonianum di Padova, retto dall'ordine religioso dei Gesuiti. Su ordine delle Procure della Repubblica di Udine e Padova hanno sequestrato i beni librari da alcuni commercianti che ne erano entrati in possesso e li commercializzavano senza averne titolo.

Gran parte dei volumi è stata restituita all'ente ecclesiastico, altri, invece, sono stati affidati in custodia temporanea sempre ai religiosi, in attesa di completare l'iter procedurale. Tra i libri restituiti ci sono alcuni testi antichi di medicina datati tra il XVI e il XVII secolo. (ANSA).