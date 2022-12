Vescovo di Pavia: 'Ratzinger, un credente innamorato di Cristo'

(ANSA) - PAVIA, 31 DIC - "Vorrei invitare tutti voi ad accompagnare con la preghiera la dipartita del caro Papa emerito Benedetto XVI che ci ha lasciato 'in punta di piedi', spegnendosi come una candela, consumata per la gloria del suo Signore. Insieme alla preghiera, vogliamo esprimere un profondo ringraziamento a Dio per il dono di questo grande pastore, che ha servito con dedizione la Chiesa prima come teologo e poi come vescovo, fino ad assumere il ministero petrino dal 2005 al 2013". Inizia così il breve messaggio che Corrado Sanguineti, vescovo di Pavia, rivolge a tutta la diocesi in ricordo di Papa Ratzinger, morto oggi all'età di 95 anni.

"Non è questo il momento - continua Sanguineti - di considerare la ricchezza immensa del suo pensiero e della sua opera: lo ricordiamo con affetto e gratitudine come 'un umile operaio nella vigna del Signore', un credente innamorato di Cristo, un servitore appassionato della semplice fede del popolo di Dio, un uomo che ha saputo entrare in un dialogo intelligente con il pensiero e l'esperienza dei suoi contemporanei".

"Con questa speranza - conclude il vescovo di Pavia -, preghiamo per la sua anima: come Chiesa di Pavia, che ha avuto il dono d'essere visitata da Benedetto XVI nel 2007, ci ritroveremo la sera di martedì 3 gennaio alle ore 18.00 nella nostra Cattedrale per la Santa Messa in suffragio di Benedetto XVI. Vi invito a essere presenti per elevare insieme una preghiera corale e grata e per chiedere al Signore di accogliere questo suo servo fedele nella compagnia dei suoi santi in cielo". (ANSA).