Ratzinger, Fontana: 'Cordoglio della Lombardia, riposa in pace'

(ANSA) - MILANO, 31 DIC - "La Lombardia si unisce al cordoglio e alla preghiera per la morte del Papa Emerito, Benedetto XVI. Riposa in pace". Così il governatore lombardo Attilio Fontana, ha espresso sulle sue pagine social il suo cordoglio e quello della Lombardia per la morte di Joseph Ratzinger. (ANSA).